Kupada Dev Derbi! Fenerbahçe-Galatasaray Karşılaşmasında Üçüncü Gol Geldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk düdük çaldı. İşte detaylar...

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Kupada Dev Derbi! Fenerbahçe-Galatasaray Karşılaşmasında Üçüncü Gol Geldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, bugün Fenerbahçe'ye Ülker Stadı'nda konuk oluyor. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabaka saat 20.45'te başladı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.

Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen

CANLI | FENERBAHÇE 1-2 GALATASARAY

45' GOL | Szymanski, Fenerbahçe'nin golünü kaydetti.

26' GOL | Galatasaray, 26. dakikada VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle penaltı kazandı. Osimhen penaltıyı ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.

10' GOL | Galatasaray, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in golüyle öne geçti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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