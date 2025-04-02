Kupada Dev Derbi! Fenerbahçe-Galatasaray Karşılaşmasında Üçüncü Gol Geldi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk düdük çaldı. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, bugün Fenerbahçe'ye Ülker Stadı'nda konuk oluyor. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabaka saat 20.45'te başladı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.
Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış, Osimhen
CANLI | FENERBAHÇE 1-2 GALATASARAY
45' GOL | Szymanski, Fenerbahçe'nin golünü kaydetti.
26' GOL | Galatasaray, 26. dakikada VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle penaltı kazandı. Osimhen penaltıyı ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.
10' GOL | Galatasaray, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in golüyle öne geçti.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
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