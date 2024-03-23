Kupa Voley finalinde rakipler belli oldu

Kupa Voley yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank’ı yenerek adını finale yazdırırken final maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.

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Kupa Voley finalinde rakipler belli oldu

Ankara’da düzenlenen 2024 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank’ı 25-18, 25-23, 22-25, 24-26 ve 15-12'lik setlerle 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, İlknur Çakar

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Gray, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kisal, Elif Şahin (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Voronkova, Stevanovic)

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, Busa, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Caratasu, Aylin Acar, Van Aalen, Ogbogu, Selin Çalışkan, Derya Cebecioğlu)

SETLER: 25-18, 25-23, 22-25, 24-26, 15-12

SÜRE: 142 dakika (24, 35, 32, 31, 20)

Final Rakipleri Belli Oldu

Kupa Voley finalinde yarın saat 17.00’de Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.

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