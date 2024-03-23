Kupa Voley finalinde rakipler belli oldu
Kupa Voley yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank’ı yenerek adını finale yazdırırken final maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.
Ankara’da düzenlenen 2024 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank’ı 25-18, 25-23, 22-25, 24-26 ve 15-12'lik setlerle 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.
SALON: Ankara
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, İlknur Çakar
ECZACIBAŞI DYNAVIT: Gray, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Jack-Kisal, Elif Şahin (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Voronkova, Stevanovic)
VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, Busa, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Caratasu, Aylin Acar, Van Aalen, Ogbogu, Selin Çalışkan, Derya Cebecioğlu)
SETLER: 25-18, 25-23, 22-25, 24-26, 15-12
SÜRE: 142 dakika (24, 35, 32, 31, 20)
Final Rakipleri Belli Oldu
Kupa Voley finalinde yarın saat 17.00’de Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.