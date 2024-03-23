Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçe başkanı Ali Koç’a destek mesajı

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve maç sonrası yaşanan skandal olaylar ülke gündeminden düşmüyor. Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'da yaşanan skandal olaylarla ilgili ilk kez konuştu

Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçe başkanı Ali Koç’a destek mesajı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yaşananlar ve Fenerbahçe'nin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ali Koç'a destek açıklamasında bulunan Acun Ilıcalı Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığında kalması gerektiğini açıkladı.

Ali Koç'a Tam Destek

343 Digital kanalının Rövaşata programına katılan Medya patronu ve iş adamı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Türk futbolunun geleceği hakkında konuştu. Sarı-lacivertli taraftarları ve camiayı birlik olmaya çağırdı. "Fenerbahçe'nin daha fazla başarıya ulaşması için Ali Koç'un arkasında durmalıyız" diyen Ilıcalı, Koç'un başkanlık görevine devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Ilıcalı'nın "Çok yakın biri olarak söylüyorum, zamanını parasını bu kadar konsantre harcayan, sonuç itibariyle Türkiye'de önemli isimlerden biri olarak da Fenerbahçe'ye daha faydalı olacağını düşünüyorum. Hikayesinin bitmediğini düşünüyorum. O konuda bende elimden geleni yaparım. Başkanımızın arkasındayız, onu burada tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklindeki ifadeleri, Fenerbahçe camiasında yankı buldu.

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