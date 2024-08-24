Kriz Büyüyor! Galatasaray'ı Tehdit Ettiler... CimBom'a Transfer Yasağı mı Gelecek?

Hannover 96 Kulübü, Derrick Köhn'ün ödenmeye taksitleri konusunda Galatasaray'ı bir kez daha FIFA'ya gitmekle tehdit etti. CimBom'un ödeme yapmaması durumunda transfer yasağı alacağı da iddia edildi.

CİMBOM'A UYARI GELDİ

Bild'in haberine göre; Galatasaray, Derrick Köhn için üzerinde anlaşmaya varılan 4 milyon euro'luk bonservisin 2.5 milyon euro'dan fazlasını henüz ödemedi. Hannover 96 bunun üzerine Galatasaray'a bir uyarı daha geçti.

GALATASARAY'DAN UZLAŞMA TALEBİ

Galatasaray, Köhn için kalan 2.5 milyon euro'luk borcu yeniden taksitlendirmek için Hannover ile uzlaşmaya çalıştı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Alman kulübü ise bu teklifi geri çevirdi ve FIFA'da Galatasaray'a karşı yasal bir işlem başlatmakla tehdit etti.

Haberde, Derrick Köhn'ün Galatasaray'da geleceğinin olmadığının altı çizilirken, Sarı-Kırmızılıların, Derrick Köhn'ün olası bir satışı halinde karın %10'unu Hannover'e vereceği belirtildi.



