Kriz Büyüyor! Galatasaray'ı Tehdit Ettiler... CimBom'a Transfer Yasağı mı Gelecek?
2. Bundesliga ekibi Hannover 96, Derrick Köhn'ün ödenmeyen taksitleriyle ilgili Galataasaray'ı bir kez daha FIFA'ya başvurmakla tehdit etti.
Hannover 96 Kulübü, Derrick Köhn'ün ödenmeye taksitleri konusunda Galatasaray'ı bir kez daha FIFA'ya gitmekle tehdit etti. CimBom'un ödeme yapmaması durumunda transfer yasağı alacağı da iddia edildi.
CİMBOM'A UYARI GELDİ
Bild'in haberine göre; Galatasaray, Derrick Köhn için üzerinde anlaşmaya varılan 4 milyon euro'luk bonservisin 2.5 milyon euro'dan fazlasını henüz ödemedi. Hannover 96 bunun üzerine Galatasaray'a bir uyarı daha geçti.
GALATASARAY'DAN UZLAŞMA TALEBİ
Galatasaray, Köhn için kalan 2.5 milyon euro'luk borcu yeniden taksitlendirmek için Hannover ile uzlaşmaya çalıştı.
GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ
Alman kulübü ise bu teklifi geri çevirdi ve FIFA'da Galatasaray'a karşı yasal bir işlem başlatmakla tehdit etti.
Haberde, Derrick Köhn'ün Galatasaray'da geleceğinin olmadığının altı çizilirken, Sarı-Kırmızılıların, Derrick Köhn'ün olası bir satışı halinde karın %10'unu Hannover'e vereceği belirtildi.