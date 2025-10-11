Kritik Maçta Stadyum Bir Anda Karanlığa Gömüldü

2026 Dünya Kupası Kuzey-Orta Amerika Elemeleri Final Turu'nda Haiti ile Nikaragua'nın karşılaştığı maçta stat aniden karanlığa gömüldü.

Son Güncelleme:
Kritik Maçta Stadyum Bir Anda Karanlığa Gömüldü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 Dünya Kupası Kuzey-Orta Amerika Elemeleri Final Turu C Grubu’nun 3. Haftasında ilginç bir olay yaşandı.

Nikaragua ile Haiti’nin karşı karşıya geldiği maçın 28. Dakikasında Estadio Nacional de Futbol’un ışıkları aniden söndü. Söz konusu teknik arızanın yoğun yağmur nedeniyle olduğu kaydedildi.

Bir saate yakın süren kesintinin ardından oyun kaldığı yerden devam etti. Haiti, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

ABD’de Askeri Mühimmat Tesisinde Patlama! 18 Kişi Sırra Kadem BastıABD’de Askeri Mühimmat Tesisinde Patlama! 18 Kişi Sırra Kadem BastıDünya
Türkiye-Bulgaristan Maçının Hakemi Belli OlduTürkiye-Bulgaristan Maçının Hakemi Belli OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dünya kupası
Son Güncelleme:
Galatasaray'daki 'Nutella' Krizinin Perde Arkası: Alman Basını İlkay Gündoğan'ı Yazdı Galatasaray'daki 'Nutella' Krizinin Perde Arkası
Beklenen İmza Atıldı! Kayserispor'un Yeni Teknik Direktörü Açıklandı: Acun Ilıcalı Detayı Gündem Oldu Kayserispor'a Acun Ilıcalı Piyangosu
Tarih Verildi! Meteoroloji’den 6 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı: Birden Bastıracak Saatlerce Sürecek Meteoroloji'den 6 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Eski Dost Fenerbahçe'ye! Yönetim Harekete Geçiyor Eski Dost Fenerbahçe'ye! Yönetim Harekete Geçiyor
ÇOK OKUNANLAR
Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu 'Don Vito' Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Baronu Yakalandı
Tuncer Bakırhan'dan Dikkat Çeken 'Anayasa' Çıkışı: 'Tek Kelime Etmedik' 'Tek Kelime Etmedik'
Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor? Alman Basını Tüm Detayları Yazdı Moskova’da Sürgün Sarayı: Rusya'ya Kaçan Esad Şimdi Ne Yapıyor?
Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek Dijital Kıyamet İçin Tarih Verildi! Bilgisayarlar, Telefonlar, Televizyonlar… Hepsi Çökecek
ABD'de Şok Patlama! Ölü ve Yaralılar Var: En Az 19 Kişi Kayıp ABD'de Şok Patlama! Ölü ve Yaralılar Var... 19 Kişi Kayıp