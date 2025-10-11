Kritik Maçta Stadyum Bir Anda Karanlığa Gömüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 Dünya Kupası Kuzey-Orta Amerika Elemeleri Final Turu C Grubu’nun 3. Haftasında ilginç bir olay yaşandı.

Nikaragua ile Haiti’nin karşı karşıya geldiği maçın 28. Dakikasında Estadio Nacional de Futbol’un ışıkları aniden söndü. Söz konusu teknik arızanın yoğun yağmur nedeniyle olduğu kaydedildi.

Bir saate yakın süren kesintinin ardından oyun kaldığı yerden devam etti. Haiti, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.

