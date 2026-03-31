Kosova-Türkiye Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Kosova maçının ilk 11’leri açıklandı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova deplasmanında sahaya çıkıyor. Priştine’deki Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma 21.45’te başlayacak ve TV8’den canlı yayınlanacak. Mücadele, Dünya Kupası bileti açısından kritik önem taşıyor.
Maç öncesinde iki takımın ilk 11’leri de açıklandı.
Kosova: Arijanet Muric, Dellova, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Hajrizi, Vojvoda, Vedat Muriqi, Gallapeni, Hodza, Hajdari
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.
