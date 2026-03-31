Kosova-Türkiye Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Kosova maçının ilk 11’leri açıklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova deplasmanında sahaya çıkıyor. Priştine’deki Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma 21.45’te başlayacak ve TV8’den canlı yayınlanacak. Mücadele, Dünya Kupası bileti açısından kritik önem taşıyor.

Maç öncesinde iki takımın ilk 11’leri de açıklandı.

Kosova: Arijanet Muric, Dellova, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Hajrizi, Vojvoda, Vedat Muriqi, Gallapeni, Hodza, Hajdari

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Kaynak: Haber Merkezi

Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe Bayern'in Yıldızı İçin Harekete Geçiyor Fenerbahçe Bayern'in Yıldızını İstiyor
Egemen Korkmaz Bir Anda Yere Yığıldı! Futbolcular Soyunma Odasına Gönderildi Egemen Korkmaz Bir Anda Yere Yığıldı!
Bursa Büyükşehir Belediyesine Operasyon: Gözaltındaki Başkan Mustafa Bozbey'den İlk Açıklama Gözaltındaki Başkan Mustafa Bozbey'den İlk Açıklama
Manisa'da Aile Katliamı: Sabaha Karşı 4 Kişilik Aileyi Öldürdü! İşte Kan Donduran Olayın Ayrıntıları Eşini, Kayınvalidesini, Kayınpederini ve Kayınbiraderini Öldürdü
Abdülkadir Selvi’den CHP Hakkında Çarpıcı Kulis: 'Mutlak Butlan' mı Geliyor? Abdülkadir Selvi’den CHP Hakkında Çarpıcı Kulis: 'Mutlak Butlan' mı Geliyor?
'Gerçek Vaad 4' Operasyonunda 88’inci Dalga: İran, ABD ve İsrail'e Ait Askeri Üsleri Hedef Aldı İran, ABD ve İsrail'e Ait Askeri Üsleri Hedef Aldı
Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin Tacizine Uğradığı İddia Edilmişti... Genç Kızın Son Sözü Yürekleri Parçaladı Hasbi Dede’nin Tacizine Uğradığı İddia Edilmişti... Genç Kızın Son Sözü Yürekleri Parçaladı