İran'dan Müzakere Açıklaması: 'Kara Savaşına Hazırız, Ateşkesi Kabul Etmeyeceğiz'

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş müzakere açıklamalarında rağmen 32'nci gününde devam ediyor. Sahada tansiyon düşmek yerine yeni bir evreye giriyor. ABD, anlaşma sinyallerine rağmen bölgeye askeri yığınak yapıyor.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump da Hürmüz üzerinden şu tehditte bulundu: "Amerika Birleşik Devletleri, İran’daki askeri operasyonlarımızı sona erdirmek amacıyla yeni ve daha makul bir rejimle ciddi görüşmeler yürütmektedir. Büyük ilerleme kaydedilmiştir; ancak herhangi bir nedenle kısa süre içinde bir anlaşmaya varılamazsa, ki muhtemelen varılacaktır, ve Hürmüz Boğazı derhal 'ticarete açık' hale getirilmezse, İran’daki 'bulunuşumuzu' şimdiye kadar özellikle 'dokunmadığımız' tüm elektrik üretim tesislerini, petrol kuyularını ve Hark Adası’nı (ve muhtemelen tüm tuzdan arındırma tesislerini!) havaya uçurup tamamen yok ederek sonlandıracağız. Bu, İran’ın eski rejiminin 47 yıllık 'terör saltanatı' boyunca katlettiği ve öldürdüğü çok sayıdaki askerimiz ve diğer kişiler için bir karşılık olacaktır. İlginiz için teşekkür ederim."

İşte bölgeden sıcak gelişmeler...

22.30 ARAKÇİ'DEN MÜZAKERE AÇIKLAMASI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında ABD'yle savaşa ilişkin sert mesajlar verdi. Kara savaşına hazır olduklarını belirten Arakçi, sadece savaşın sona ermesini kabul edeceklerini söyledi. Arakçi, İran’ın kara harekatına hazır olduğunu vurgulayarak, düşmanların yanlış hesap yapmamasını umduğunu ifade etti. Arakçi, "Ateşkes kabul etmeyeceğiz, sadece savaşın sona ermesini kabul ederiz. Savaşın sona ermesine yönelik şartlarımız ise açıktır. ABD’nin 15 maddelik önerisine herhangi bir yanıt göndermedik, aynı şekilde biz de herhangi bir öneri veya şart sunmadık" dedi.

'WİTKOFF'TAN DOĞRUDAN MESAJLAR ALIYORUZ'

Arakçi sözlerine şöyle devam etti: "İran'da herhangi bir tarafla müzakere yürütüldüğüne dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm mesajlar Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilmekte ya da bakanlık tarafından alınmaktadır; güvenlik kurumları arasında da iletişim sürmektedir. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’tan doğrudan mesajlar alıyoruz. Bu, müzakere halinde olduğumuz anlamına gelmez. Hürmüz Boğazı tamamen açık. Boğaz yalnızca İran’a karşı savaşta yer alanlara kapatıldı."

18.00 İRAN ABD'Lİ ŞİRKETLERİ MEŞRU HEDEF İLAN ETTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında ABD merkezli teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin rol oynadığını belirterek, bu şirketleri 'meşru hedef' ilan ettiğini açıkladı.

16.00 ABD-İSRAİL'E AİT ASKERİ ÜSLER HEDEF ALINDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 88’inci dalgasında Lübnan Hizbullahı ile Irak ve Yemen’deki direniş güçleriyle birlikte ABD ve İsrail’e ait üs ve askeri merkezlerin hedef alındığını duyurdu.

15.27 ABD SAVUNMA BAKANI: HÜRMÜZ'DE GÖREV SADECE WASHİNGTON'A DÜŞMÜYOR

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hürmüz'de görev sadece ABD donanmasına düşmüyor" ifadelerini kullandı. Hegseth, ABD'nin amacının İran'ı nükleerden vazgeçirmek olduğunu bildirdi.

14.50 ABD BAŞKANI TRUMP: "KENDİ BAŞINIZA SAVAŞMAYI ÖĞRENMEYE BAŞLAMANIZ GEREKECEK"

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine destek olmayan ülkeleri hedef alarak "Kendi başınıza savaşmayı öğrenmeye başlamanız gerekecek. ABD artık size yardım etmek için orada olmayacak, tıpkı sizin bizim için orada olmadığınız gibi" dedi.

"İran esasen darmadağın edildi. Zor kısım tamamlandı" açıklamasında bulunan Trump, Fransa’yı hedef aldı. Trump "Fransa, askeri malzemelerle yüklü ve İsrail’e giden uçakların hava sahasından geçmesine izin vermedi" dedi.

13.50 “ORTA DOĞU'DA YAŞANANLARIN BÜYÜK ÖLÇEKLİ SAVAŞA DÖNÜŞME İHTİMALİ VAR”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Genel Kurulu toplantısında konuştu. Rusya ile Batı arasındaki ilişkilerin derin kriz yaşadığını ve Rusya'nın çıkarlarını savunduklarını belirten Lavrov, "Elbette, eşit diyalog ve olası anlaşmalar için kapıyı açık bırakıyoruz. Ancak kimsenin de peşinden koşmayacağız." şeklinde konuştu.

Lavrov, Orta Doğu'daki duruma ilişkin ise "Bugün olanların büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var. Bazıları, bunu yeni dünya savaşı olarak tanımlıyor. Rusya, ABD ile İsrail'in İran'a karşı saldırganlığının derhal durdurulmasından yana. Askeri gücün, nerede olursa olsun sivillere ve sivil altyapısına yönelik kullanılması kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.

Çatışmanın taraflarına, siyasi diplomatik çözümlerin bulunması konusunda arabuluculuk desteği sağlamaya hazır olduklarını dile getiren Lavrov, daha önce Orta Doğu'da güvenlik konseptini teklif ettiklerini anımsattı.

ABD ile İsrail'in eylemlerini eleştiren Lavrov, müzakerelerin saldırıları örtbas için kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu doğru değil ve kabul edilemez. ABD ve İsrail, İran ve komşu ülkeler arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecini engellemeye, hatta Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyelerini İran'a karşı kışkırtmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

12.50 İSRAİL'DEN İŞGAL AÇIKLAMASI

İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu.

08.45 TRUMP HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN VAZ MI GEÇİYOR?

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

'SONLANDIRMAYA HAZIRIZ'

Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre; Trump’ın danışmanlarına Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa bile İran’a karşı yürütülen askeri harekatı sonlandırmaya hazır olduğunu söylediği bildirildi. Trump yönetiminin, boğazın derhal yeniden açılmasına yönelik bir operasyonun çatışmayı planlanan 4 ila 6 haftalık sürenin ötesine taşıyacağı sonucuna vardığı aktarıldı. Washington’un bunun yerine, Hürmüz Boğazı konusunda Tahran’a diplomatik baskı uygularken, diğer yandan İran’ın deniz kuvvetlerini ve füze kapasitesini saf dışı bırakmak gibi temel hedeflere ulaşmayı planladığı kaydedildi.

'ASKERİ SEÇENEK ÖNCELİK DEĞİL'

Diplomasinin başarısız olması halinde Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusundaki çabalara Avrupa ve Körfez ülkelerinin öncülük etmesini istemeyi planladığı aktarıldı. Trump'ın tercih edebileceği askeri seçeneklerin de bulunduğu, ancak bunların şimdilik öncelik olmadığı vurgulandı.

07.30 LÜBNAN'DA 4 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile girilen çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'la girilen çatışmalarda 3'ü Nahal Tugayı'ndan olmak üzere 4 askerin hayatını kaybettiği, 1'i ağır olmak üzere 3'ünün de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise söz konusu çatışmaların yakın mesafede gerçekleştiği bilgisini geçti.

Böylece, Lübnan'da Hizbullah'la girilen çatışmalarda ölen İsrailli asker sayısı 10'a yükseldi.

07.15 İRAN'DA ÜÇ KENTTE PATLAMA SESLERİ

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran, İsfahan ve Zencan kentlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Tahran'ın doğu ve batı bölgelerinde patlamalar meydana geldi.

Fars Haber Ajansı, Tahran'da patlamaların olduğu yerde elektriklerin kesildiğini bildirdi.

Öte yandan, Jamaran haber sitesine göre, ABD-İsrail saldırılarında İsfahan ve Zencan'da da patlama sesleri duyuldu.

Zencan'ın güneyindeki patlama Azam Hüseyniyesi (Camisi) yakınlarında meydana geldi. Bölgede patlamanın ardından elektrik kesintisi yaşandı.

Yetkililer, doğal gaz sızıntısı riski nedeniyle olay yerinden uzak durulması uyarısında bulundu.

06.00 NETANYAHU: YARI YOLUN ÖTESİNE GEÇİLDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD merkezli Newsmax yayın kuruluşuna verdiği röportajda İran’a karşı yürütülen savaşla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Savaş hedeflerinin yarısından fazlasına ulaşıldığını belirten Netanyahu, savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak, "Kesinlikle yarı yolun ötesine geçildi. Ancak bu konuda bir takvim belirlemek istemiyorum" dedi. Netanyahu, savaşın "zaman açısından değil, görevler açısından" yarı yolun ötesine geçtiğini vurguladı.

00.50 BEYAZ SARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Operasyonun başarılı şekilde ve 'plana uygun olarak ilerlediğini' savunan Leavitt, ABD ordusunun her geçen gün İran yönetimine karşı avantajını artırdığını iddia etti.

Leavitt, "Rejimin (İran) geri kalan unsurlarının bu yıkıma son vermek ve halen şansları varken müzakere masasına oturmak konusunda giderek daha istekli hale gelmesi şaşırtıcı değil. Rejimden kamuoyuna yansıyan sert söylemlere ve asılsız haberlere rağmen görüşmeler devam ediyor ve iyi gidiyor. Kamuoyu önünde söylenenler, bize özel olarak iletilenlerden çok daha farklıdır" ifadelerini kullandı.

Leavitt ayrıca, bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın elektrik santralleri ile enerji altyapısına yönelik planlanan saldırıları ertelemek amacıyla 10 günlük ara verilmesi talimatı verdiğini söyledi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA