Fenerbahçe Bayern'in Yıldızı İçin Harekete Geçiyor

Fenerbahçe, Bayern Münih'te forma giyen Leon Goretzka transferi için düğmeye bastı. Sportif direktör Devin Özek’in görüşmeler için Almanya’ya gitmeye hazırlandığı belirtildi.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kazanırken, sarı-lacivertlilerin gündemine dünya çapında ses getirecek bir isim geldi. Yönetimin, Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka için harekete geçtiği iddia edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre sportif direktör Devin Özek, transferi sonuçlandırmak adına önümüzdeki günlerde Almanya’ya giderek oyuncu ve kulüp cephesiyle doğrudan temas kuracak.

PLAN HAZIR

Sarı-lacivertlilerin, 31 yaşındaki yıldız orta saha için oldukça cömert bir paket hazırladığı öne sürülüyor. Teklifte yıllık yaklaşık 7 milyon euro maaş, 10 milyon euro imza parası ve 3 yıllık sözleşme planı yer alıyor. Bu sezon Bayern Münih ile 37 maça çıkan Goretzka, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Haber Merkezi

