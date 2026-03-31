Egemen Korkmaz Bir Anda Yere Yığıldı! Futbolcular Soyunma Odasına Gönderildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye U21 Milli Takımı teknik direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan maçı oynanırken bir anda yere yığıldı. Hırvatistan'ın Osijek kentinde bulunan Opus Arena'da oynanan maçın 35. dakikasında Demir Ege Tıknaz'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi sonrası saha kenarında sert bir şekilde hakeme itirazda bulunan Egemen Korkmaz, ayağının kaymasıyla yere düştü.

Bir süre yerden kalkamayan Korkmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla sahadan ayrıldı. Korkmaz'ın bilincinin açık olduğu öğrenildi. Maçın hakemi Alessandro Dudic ise bu olayın ardından oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

AYRINTILAR GELİYOR...