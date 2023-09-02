Konyaspor, Başakşehir'i tek golle geçti

Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Konyaspor, deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

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Konyaspor, Başakşehir'i tek golle geçti

Başakşehir, Süper Lig’in 4’üncü haftasında Konyaspor’a sahasında 1-0 mağlup oldu.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golü 53’üncü dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti. Ev sahibi ekipte ilk maçına çıkan Ousseynou Ba, 43’üncü dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından bir maçı eksik Başakşehir, bu hafta da puanla tanışamadı. Konyaspor ise puanını 8’e yükseltti.

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