Gaziantep'e giden Galatasaray otobüsüne taşlı sopalı saldırı

Süper Lig’de Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maç için stadyuma giden Galatasaray takım otobüsüne taşlı sopalı saldırı düzenlendi.

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Gaziantep'e giden Galatasaray otobüsüne taşlı sopalı saldırı

Süper Lig’in 4. haftasında Gaziantep FK’ye konuk olacak Galatasaray’ın personel ekibini taşıyan takım otobüsüne, Gaziantep Kalyon Stadyumu yakınlarında taşlı sopalı saldırı düzenlendi.

YARALANAN OLMADI

GS TV’den Ebru Gürsoy’un aktardığına göre Kimsenin yaralanmadığı öğrenilen saldırıda maddi zarar olduğu belirtildi.

Saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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