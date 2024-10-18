Koluna Dövmesini Bile Yaptırmıştı... Ünlü Futbolcu Hayatının Şokunu Yaşadı: Çocuğunun Babası Başkasıymış!

Real Castilla, Internacional ve Shakhtar Donetsk formaları giymiş 20 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Vinicius Tobias hayatının şokunu yaşadı. Ünlü futbolcu, eski eşi Ingrid Lima tarafından aldatıldığını sosyal medya üzerinden bir fotoğraf ile fark etti.

DNA TESTİ YAPTIRDI

Bayern Münih ve Juventus gibi takımların radarında olan Brezilyalı oyuncu Vinicius Tobias eşinin ihaneti öğrenince bebeğinin kendinden olup olmadığını öğrenmek için DNA testi yaptırdı. Bebeğinin ilk doğumunda koluna 'Maite, seni seviyorum' yazdıran oyuncu çocuğun babası olmadığı yüzde 99 oranında tespit edildi. Sosyal medyada gündem olan olay sonrası eski eşi paylaşım yaparak durumu doğruladı.

Ingrid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sizin canınızı sıkmaya başlayan bir konu hakkında açıklama yapmak için geldim. Herkesin bildiği gibi Vinicius ve ben uzun zamandır birlikte değiliz. O sırada ben biriyle ilişki yaşıyordum ve o da öyleydi. İkimiz de hayatımıza devam ettik. Bu arada Maite dünyaya geldi. DNA testi yaptırmaya karar verdik ve Maite'nin Vinicius'un kızı olmadığını gördük."