Kayserispor Rahat Geçti

Kayserispor ve Gaziantep Futbol Kulübü arasında gerçekleşecek karşılaşmayı taraftarlar heyecanla bekliyor. Kayserispor, en son sahasında 2-0 galip olmuştu.

Kayserispor Rahat Geçti

Kayserispor ile Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig tarihinde 11. kez karşılaşacak. Son 3 maçında yenilmeyen Kayserispor, bir kez daha 3 puanın sahibi olmak istiyor.

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Bu sezon Süper Lig’de galibiyeti bulunmayan Kayserispor, rakibini yenerek ilk 3 puanını almak istiyor. Gaziantep Futbol Kulübü ile Süper Lig tarihinde 10 kez karşılaşan Kayserispor, 3 galibiyet 5 beraberlik alırken 2 kez de mağlup oldu. Sahasında oynadığı 5 maçta da rakibine yenilmeyen sarı kırmızılılar, bu sezonki maçı da kazanan taraf olmak istiyor. Geçen sezon deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalan Kayserispor, sahasında ise 2-0 kazanan taraf olmuştu.
Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
2019/2020 Gaziantep FK-Kayserispor 3-0
2019/2020 Kayserispor-Gaziantep FK 1-1
2020/2021 Gaziantep FK-Kayserispor 2-1
2020/2021 Kayserispor-Gaziantep FK 0-0
2021/2022 Kayserispor-Gaziantep FK 0-0
2021/2022 Gaziantep FK-Kayserispor 1-1
2022/2023 Gaziantep FK-Kayserispor 1-2
2022/2023 Kayserispor-Gaziantep FK 3-0 (H)
2023/2024 Kayserispor-Gaziantep FK 2-0
2023/2024 Gaziantep FK-Kayserispor 1-1

Kaynak: İHA

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