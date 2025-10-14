Kocaeli’de Gol Yağmuru! A Milliler, Gürcistan’ı 4 Golle Yıktı

A Milliler, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. haftasında Kocaeli’de konuk ettiği Gürcistan’ı 4-1 mağlup ederek play-off yolunda önemli bir adım attı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. haftasında zorlu rakibi Gürcistan’ı ağırladı. Maç öncesi törenlerde Gazze’den gelen çocuklar futbolcularla birlikte sahaya çıktı. karşılaşmayı 50 Filistinli misafir de tribünden izledi. Türkiye Futbol Federasyonu, maç gelirlerinin Filistin’e bağışlanacağını duyurdu.

Kocaeli’de Gol Yağmuru! A Milliler, Gürcistan’ı 4 Golle Yıktı - Resim : 1
Gazze’den gelen çocuklar futbolcularla birlikte sahaya çıktı.

Karşılaşma öncesinde kaptan Hakan Çalhanoğlu’na 100. milli maçına atfen plaket takdim edildi.

Kocaeli’de Gol Yağmuru! A Milliler, Gürcistan’ı 4 Golle Yıktı - Resim : 2

Aayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gürcistan Cumhurbaşkanı Miheil Kavelaşvili de maçı stadyumda takip etti.

Kocaeli’de Gol Yağmuru! A Milliler, Gürcistan’ı 4 Golle Yıktı - Resim : 3

A MİLLİLER FIRTINA GİBİ ESTİ

Mücadele, Türkiye’nin etkili başlangıcıyla şekillendi. 2. dakikada Eren Elmalı’nın bindirmesi sonrası Kerem Aktürkoğlu’nun gelişine vuruşu yandan auta çıktı. 14. dakikada Kenan Yıldız sahneye çıktı. Abdülkerim Bardakcı’nın savunma arkasına attığı topu önüne alan Kenan, aşırtma vuruşla kalecinin üzerinden fileleri gördü ve Türkiye 1-0 öne geçti. 22. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun köşe vuruşunda Merih Demiral ön direkte yükselip kafayla skoru 2-0’a taşıdı. 35. dakikadaysa Yunus Akgün, İsmail Yüksek’in ara pasını değerlendirip skoru 3-0 yaptı.

Kocaeli’de Gol Yağmuru! A Milliler, Gürcistan’ı 4 Golle Yıktı - Resim : 4

İkinci yarıya da baskılı başlayan Türkiye, 52. dakikada Merih Demiral’in bir başka kafa golüyle farkı dörde çıkardı. Konuk ekip, 65. dakikada Kochorashvili’nin şutuyla maçtaki tek golünü buldu: 4-1.

PLAY-OFF YOLUNDA KRİTİK ZAFER

Maçın sona ermesiyle A Milliler, grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle 9 puana ulaştı ve ikinci sıradaki yerini güçlendirdi. Gürcistan 3 puanda kalırken, İspanya grupta 12 puanla lider konumunda bulunuyor. Bu galibiyet hem skor hem de moral açısından millilere önemli bir ivme kazandırdı. A Millilerin temel hedefi play-off hattını kesinleştirmek.

Kaynak: Haber Merkezi

