Klopp ve Guardiola rekabetinde son perde aralandı

İngiltere Premier Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Liverpool ile Manchester City 1-1 berabere kaldı.

Liverpool ile Manchester City, Anfield Road’da karşı karşıya geldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede konuk ekip, 23. dakikada John Stones’un attığı golle öne geçen taraf oldu. Maviler, ilk yarıyı da bu skorla tamamlamayı başardı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Liverpool, 50. dakikada Alexis Mac Allister’ın penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitledi. Başka gol olmayan maçta, taraflar 1’er puanı paylaştı. Bu sonucun ardından Liverpool, puanını 64’e yükselterek lider Arsenal’in ardından 2. sırada yer alırken Maviler ise 63 puanla 3. sırada bulunuyor.

KLOPP VE GUARDIOLA ÇEKİŞMESİ SON KEZ

Mücadelenin bir diğer önemi ise 2 teknik adam arasında yaşandı.

Uzun yıllardır ekol kabul edilen iki başarılı çalıştırıcı, Jurgen Klopp ve Pep Guardiola bu heyecanı son kez yaşadı. Liverpool’un Alman Teknik Direktörü Klopp, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Kaynak: İHA