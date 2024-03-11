Acıyla yere yığılmıştı: Gerçek Gündem ulaştı; milli basketbolcu Alperen Şengün’ün son durumu ne?

Bu sabaha karşı Sacramento Kings karşısında maçın bitmesine 39 saniye kala acıyla yere yığılan Houston Rockets oyuncusu Alperen Şengün'ün son durumuna Gerçek Gündem ulaştı.

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Acıyla yere yığılmıştı: Gerçek Gündem ulaştı; milli basketbolcu Alperen Şengün’ün son durumu ne?

GERÇEK GÜNDEM ÖZEL

Houston Rockets’da forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün bu sabaha karşı Sacramento Kings karşısında maçın bitmesine 39 saniye kala Domantos Sabonis’i bloklamaya çalışırken acıyla yere yığıldı. Sağ dizini tutan milli yıldıza ilk müdahale takım doktorları tarafından yapıldı. Salondan tekerlekli sandalyeyle çıkarılan milli yıldızın durumunu yalnızca yalnız Toyota Center’ı dolduran Rockets taraftarları değil Türkiye’deki basketbolseverler de merak ediyor.

Alperen Şengün’ün ilk kontrolleri soyunma odasında yapıldı. Gerçek Gündem’in edindiği bilgilere göre takım doktorları ve fizyoterapistler Dr. Jason James, Dr. Rehal Bhohani ve
Dr. Walter Lowe’ın ilk bulgularına göre sağ diz çapraz bağlarında kopma bulunmuyor.

Bağ dokusunda zedelenme tespit eden sağlık ekibi, herhangi bir kırık olmadığını da saptadı. Alperen Şengün’ün sağlık durumu bu akşam Türkiye saati ile hastanede çekilecek MR’ının ardından netlik kazanacak.

Bu sezona fırtına gibi giren ve hem istatistiklerini hem de takıma katkısını her geçen gün geliştiren Alperen Şengün son dönemde tüm dikkatleri üzerinde topluyordu.

5 Mart’ta San Antonio Spurs’e 45 sayı atan Houston Rockets’ın yıldızı 45 sayı barajına ulaşan en genç sporcu unvanını eline geçirdi.

Alperen Şengün bir gün sonra oynanan Los Angeles Lakers maçında ise 23 sayı, 19 ribaunt, 14 asist ile triple double yaptı.

Şengün bu sabah da 29 dakika süre aldığı Sacramento Kings maçında 14 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist ve 2 top çalma istatistikleriyle oynadı.

21 yaşındaki milli yıldızı NBA’de bu sezon bugüne kadar 21,1 sayı, 9,3 ribaunt, 5 asist ortalamasıyla oynuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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