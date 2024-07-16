Kingsley Coman Fenerbahçe Kararını Verdi!

Fenerbahçe’nin gelecek sezon için kadrosunu güçlendirme kararı doğrultusunda transfer etmek istediği Kingsley Coman kararını verdi.

Sky DE’de yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin Bayern Münih’te forma giyen 28 yaşındaki Kingley Coman için yaptığı teklif oyuncu tarafından reddedildi.

Bayern Münih’in elden çıkarmak istediği Coman’ın Fenerbahçe’ye gelmek istemediği öne sürüldü. Hızlı bir kanat transfer etmek isteyen Fenerbahçe’nin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bayern Münih formasıyla 294 maça çıkan Coman 63 gol, 66 asistlik bir performans sergilemişti.