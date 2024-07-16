Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a Veda

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, takımdan ayrıldı. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cenk Tosun'a veda ettiğini duyurdu.

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Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a Veda

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'a veda paylaşımı yaptı.

"Cenk Tosun'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz" başlıklı paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Yollarımızın ilk kez 2014 yılında kesiştiği, kazandığımız üç Süper Lig ve iki Türkiye Kupası şampiyonluğunda pay sahibi olan, A Milli Takımımızın değerli oyuncusu Cenk Tosun'la profesyonel sözleşmemiz sona ermiştir. Cenk Tosun'a Kulübümüze emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a Veda - Resim : 1

FENERBAHÇE'YE Mİ GİDECEK?

Tecrübeli golcünün, Fenerbahçe ile 2 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi. Tosun'un sarı-lacivertli takıma transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

33 yaşındaki golcü, Beşiktaş formasını 227 kez giyerken 96 gol ve 30 asist katkısı yaptı.

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