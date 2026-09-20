Kazanan Lider Olacak: Amedspor-Beşiktaş Maçının 11'leri Belli Oldu

Kazananın Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturacağı Amedspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı.

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Kazanan Lider Olacak: Amedspor-Beşiktaş Maçının 11'leri Belli Oldu
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Beşiktaş ile Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig’in 6. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta karşı karşıya geliyor. Galatasaray’ın Trabzonspor’a 4-0 yenilmesiyle liderlik için önemli bir fırsat yakalayan Beşiktaş’a beraberlik de yetiyor, Amedspor ise sahadan 3 puanla ayrılması halinde milli araya lider girecek.

İLK 11'LER

Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Furkan, Raveleson, Saba, Ballet, Mohammed, Orban.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Olaitan, Cerny, Orkun, İlhan, Vlahovic.

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