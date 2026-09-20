Kadıköy'de Tarihi Maç, Fenerbahçe Gol Olup Yağdı

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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor’u konuk etti. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 5-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 8-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe’ye farklı galibiyeti getiren golleri Vedat Muriqi (4), Mason Greenwood (2), İrfan Can Kahveci ve Matteo Guendouzi kaydetti. Bu sonuçla puanını 10’a yükselten Fenerbahçe, milli ara öncesi önemli bir galibiyet aldı. 3 puanda kalan Eyüpspor ise haftayı mağlubiyetle tamamladı.

FENERBAHÇE 32 YIL SONRA BİR İLKİ YAŞADI

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında aldığı 8-0’lık galibiyetle Süper Lig’de uzun yıllar sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, 1994 yılında Kayserispor’u 8-0 mağlup etmesinin ardından ilk kez ligde bir maçta 8 gol attı. Fenerbahçe ayrıca Süper Lig tarihinde bir karşılaşmayı 8 gol farkla 4. kez kazanmış oldu.