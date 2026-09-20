Kadıköy'de Tarihi Maç, Fenerbahçe Gol Olup Yağdı

Fenerbahçe, ağırladığı Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Tarihi skora Vedat Muriqi 4 golle katkı sağladı.

Son Güncelleme:
Kadıköy'de Tarihi Maç, Fenerbahçe Gol Olup Yağdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor’u konuk etti. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 5-0 önde tamamladığı karşılaşmadan 8-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe’ye farklı galibiyeti getiren golleri Vedat Muriqi (4), Mason Greenwood (2), İrfan Can Kahveci ve Matteo Guendouzi kaydetti. Bu sonuçla puanını 10’a yükselten Fenerbahçe, milli ara öncesi önemli bir galibiyet aldı. 3 puanda kalan Eyüpspor ise haftayı mağlubiyetle tamamladı.

Kadıköy'de Tarihi Maç, Fenerbahçe Gol Olup Yağdı - Resim : 1

FENERBAHÇE 32 YIL SONRA BİR İLKİ YAŞADI

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında aldığı 8-0’lık galibiyetle Süper Lig’de uzun yıllar sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Kadıköy'de Tarihi Maç, Fenerbahçe Gol Olup Yağdı - Resim : 2

Sarı-lacivertliler, 1994 yılında Kayserispor’u 8-0 mağlup etmesinin ardından ilk kez ligde bir maçta 8 gol attı. Fenerbahçe ayrıca Süper Lig tarihinde bir karşılaşmayı 8 gol farkla 4. kez kazanmış oldu.

Son Güncelleme:
Nijerya Futbol Federasyonu'ndan Osimhen Kararı: Milli Arada Forma Giyemeyecek Federasyondan Osimhen Kararı
Fenerbahçe'den beIN SPORTS'a Okan Buruk Resti: 'İlişkilerimizi Askıya Alırız' 'İlişkilerimizi Askıya Alırız'
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe-Eyüpspor Maçında 11'ler Belli Oldu Fenerbahçe-Eyüpspor Maçında 11'ler Belli Oldu
beIN SPORTS'a Bir Okan Buruk Tepkisi de Beşiktaş'tan Geldi beIN SPORTS'a Bir Tepki de Beşiktaş'tan
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'den beIN SPORTS'a Okan Buruk Resti: 'İlişkilerimizi Askıya Alırız' 'İlişkilerimizi Askıya Alırız'
Fon Soruşturmasında Kritik Hamle: Başsavcılık 4 Şirket İçin MASAK'a Başvurdu Başsavcılık 4 Şirket İçin Acil Olarak Talep Etti
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura'nın Kalbi Durdu! Hayati Tehlikesi Var Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanının Kalbi Durdu
Alihan Kuriş Suç Örgütüne Yeni Dalga Operasyon: 23 Şirkete Kayyım, 29 Gözaltı Kararı 23 Şirkete Kayyım, 29 Gözaltı Kararı
Boyun Kütletme İşleminin Ardından Fenalaşarak Hayatını Kaybetmişti! Berat Topay'ın Kritik Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Boyun Kütletme İşleminin Ardından Fenalaşarak Hayatını Kaybetmişti! Kritik Rapor Ortaya Çıktı