beIN SPORTS'a Bir Okan Buruk Tepkisi de Beşiktaş'tan Geldi

Beşiktaş, dün akşam Trabzonspor-Galatasaray maçın esnasında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar yayıncı kuruluşla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatarak, "Son günlerde yaşanan gelişmeler ve diğer kulüplerin de benzer şikayetleri dile getirmeye başlaması, attığımız bu hukuki adımın ne kadar haklı ve zamanında olduğunu bir kez daha net bir şekilde gözler önüne sermiştir" değerlendirmesi yapıldı.

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beIN SPORTS'a Bir Okan Buruk Tepkisi de Beşiktaş'tan Geldi
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Beşiktaş, dün akşam oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında yaşananlara dair bir açıklama yaparak yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk kırmızı kart görmüş, beIN SPORTS muhabiri ise maç devam ederken Buruk ile yaptığı görüşmeyi aktarmıştı.

'TARAFSIZLIK İLKESİ AYAKLAR ALTINA ALINDI'

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Beşiktaş Kulübü olarak sporda adaletin, şeffaflığın ve eşitliğin sağlanması yolunda her zaman lafla değil, somut ve kararlı adımlarla hareket ettik. Dün oynanan müsabakada, kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmiş bir teknik direktörün açıklamalarının maç devam ederken canlı yayında adeta savunulurcasına aktarılması, yayıncı kuruluşun (beIN Sports) tarafsızlık ilkesini nasıl ayaklar altına aldığını bir kez daha açıkça göstermiştir.

YAPILAN SUÇ DUYURUSU HATIRLATILDI

Yayıncılık ilkelerini ve sportif rekabetin dürüstlüğünü zedeleyen bu tutuma; pozisyonların ekrana ve VAR odasına yansıtılmasında sergilenen seçici ve manipülatif yaklaşımlara karşı duruşumuz sadece sosyal medya mesajlarından ibaret değildir. Nitekim Kulübümüz, yayıncı kuruluş hakkında geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmî suç duyurusunda bulunarak Türk sporu adına tarihi ve somut bir hukuki süreç başlatmıştır.

'HUKUKİ ADIMIN NE KADAR HAKLI OLDUĞU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ'

Son günlerde yaşanan gelişmeler ve diğer kulüplerin de benzer şikayetleri dile getirmeye başlaması, attığımız bu hukuki adımın ne kadar haklı ve zamanında olduğunu bir kez daha net bir şekilde gözler önüne sermiştir. Sporda adalet ve tarafsız yayıncılık talebinde samimi olan tüm Türk spor kamuoyunu ve kulüpleri, temennilerle yetinmek yerine başlatmış olduğumuz bu somut hukuki mücadelenin arkasında durmaya ve takipçisi olmaya davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."

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Kaynak: Haber Merkezi

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