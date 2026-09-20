Fenerbahçe-Eyüpspor Maçında 11'ler Belli Oldu
Süper Lig'in 6. Haftası'nda Fenerbahçe evinde Eyüpspor'u ağırlıyor. Saat 17.00'de başlayacak müsabaka öncesi 2 takımın da ilk 11'leri belli oldu.
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak.
KRİTİK MÜCADELE SAAT 17.00'DE BAŞLAYACAK
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yapacak. Maçın VAR koltuğunda ise Macar hakem Ferenc Karako oturacak. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.
İŞTE 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can, Greenwood, Kerem, Muriqi
Eyüpspor: Moldovan, Talha, Anıl, Zak Jules, Giordano, Massanga, Costa, Charles Andre, Boutobba, Michalak, Abdullahi
Kaynak: Haber Merkezi
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