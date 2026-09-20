Fon Soruşturmasında Kritik Hamle: Başsavcılık 4 Şirket İçin MASAK'a Başvurdu

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'Fon dolandırıcılığı' soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dikkat çeken yeni bir hamle geldi.

BAŞSAVCILIKTAN DÖRT ŞİRKET İÇİN YENİ BAŞVURU

Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Başsavcılık MASAK'a yeni bir başvuruda bulundu.

2024 YILINDAN BUGÜNE GERÇEKLEŞEN HESAPLAR MERCEK ALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu şirketler ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto ve para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin incelenmesi istendi.

MASAK'TAN 'İVEDİLİKLE' TALEP EDİLDİ

Başsavcılık tarafından MASAK'a iletilen talepte, söz konusu hesap hareketleri ve yurt dışı kripto ile para transferlerine ilişkin inceleme sonuçlarının ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Kaynak: İHA