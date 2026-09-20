Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura'nın Kalbi Durdu! Hayati Tehlikesi Var

İzmir'in Balçova ilçesindeki evinde rahatsızlanan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, hastanede tedavi altına alındı. Özfatura'nın hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olduğu öğrenildi.

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Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura'nın Kalbi Durdu! Hayati Tehlikesi Var
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Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu, Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

'ANİ KALP DURMASI YAŞADI'

Yazılı olarak yapılan açıklamada, Özfatura'nın, dün sabaha karşı geçirdiği ani kalp durması nedeniyle hastanenin acil servisine getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

'YOĞUN BAKIMDA, HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR'

"Sayın Burhan Özfatura, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde yakın takip ve tedavi altına alınmıştır. Hastamızın hayati tehlikesi devam etmektedir. Sayın Burhan Özfatura'nın sağlık durumu Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından yakından takip edilmekte, tedavi süreci uzman hekimlerimiz ve sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

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