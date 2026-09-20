Uraloğlu Gelişmeyi Duyurdu: Milli Hızlı Trende Seri Üretim Başladı! Raylara İneceği Tarih Belli Oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli hızlı treninde seri üretim sürecinin başladığını belirterek, "İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken ikinci Milli Hızlı Tren setimizin üretimine başladık. 2027 yılında 7, 2028 yılında ise 7 olmak üzere toplam 14 set üretmeyi hedefliyoruz" dedi.

Son Güncelleme:
Uraloğlu Gelişmeyi Duyurdu: Milli Hızlı Trende Seri Üretim Başladı! Raylara İneceği Tarih Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakan Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli Hızlı Tren'in üretim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'İLK SETİMİZ 250 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI'

İlk Milli Hızlı Tren setinin test süreçlerinin başarıyla sürdüğünü hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Saatte 225 kilometre işletme hızına sahip ilk setimiz, dinamik seyir emniyeti testleri kapsamında saatte 250 kilometre hıza ulaştı. İlk setimizin testleri başarıyla devam ederken ikinci Milli Hızlı Tren setimizin üretimine başladık. Böylece Milli Hızlı Tren'de seri üretim sürecine geçmiş olduk" açıklaması yaptı.

'14 TREN SETİ ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Milli Hızlı Tren üretiminin belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini kaydeden Uraloğlu, "2027 yılında 7, 2028 yılında da 7 olmak üzere iki yılda toplam 14 milli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz" dedi. Uraloğlu, 8 araçtan oluşan ve 577 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinin yerli mühendislik kabiliyetleriyle geliştirildiğini vurgulayarak, trenlerin kritik bileşenlerinden Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer Sistemi'nin de ASELSAN iş birliğiyle yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiğini kaydetti.

HIZLI TREN FABRİKASINDA YÜZDE 90 SEVİYESİNE GELİNDİ

Seri üretimin Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasının devreye alınmasıyla birlikte yeni tesiste devam edeceğini belirten Bakan Uraloğlu, Sakarya'da TÜRASAŞ bünyesinde yapımı süren fabrikada çalışmaların yüzde 90 seviyesine ulaştığını açıkladı.

'AYDA BİR TANE HIZLI TREN ÜRETEBİLME KAPASİTESİ'

Uraloğlu, "18 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikasında yüzde 90 seviyesine geldik. Fabrikamızı tamamladığımızda Milli Hızlı Tren setlerimizin üretim, montaj ve test süreçlerini tek çatı altında gerçekleştireceğiz. Yeni fabrikamız ile ayda bir tane hızlı tren üretebilme kapasitesine sahip olacağız. Seri üretim çalışmalarımızı yeni fabrikamızda sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu Trabzon'da Yatırım Rakamlarını Açıkladı: '24 Yılda 355 Milyar Dolarlık Yatırım Yaptık'Bakan Uraloğlu Trabzon'da Yatırım Rakamlarını Açıkladı: '24 Yılda 355 Milyar Dolarlık Yatırım Yaptık'Ekonomi
Denizcilikte 'Yeşil' Devrim: Bakan Uraloğlu Tarih VerdiDenizcilikte 'Yeşil' Devrim: Bakan Uraloğlu Tarih VerdiÇevre

Kaynak: DHA

Etiketler
Abdulkadir Uraloğlu Hızlı tren
Son Güncelleme:
TOKİ'den Tarihi Kampanya! Yüz Binlerin Yararlanacağı Düzenlemede Tarih Belli Oldu TOKİ'den Tarihi Kampanya! Yüz Binlerin Yararlanacağı Düzenlemede Tarih Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de Düzenlenecek Birleşmiş Milletler Toplantısı İçin Yola Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Zirvesi İçin ABD Yolunda
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Fenerbahçe'den beIN SPORTS'a Okan Buruk Resti: 'İlişkilerimizi Askıya Alırız' 'İlişkilerimizi Askıya Alırız'
Alihan Kuriş Suç Örgütüne Yeni Dalga Operasyon: 23 Şirkete Kayyım, 29 Gözaltı Kararı 23 Şirkete Kayyım, 29 Gözaltı Kararı
Manisa'da Can Pazarı: Yolcu Otobüsü Kazaya Karıştı, Yaralılar Var Yolcu Otobüsü Kazaya Karıştı, Yaralılar Var
Boyun Kütletme İşleminin Ardından Fenalaşarak Hayatını Kaybetmişti! Berat Topay'ın Kritik Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Boyun Kütletme İşleminin Ardından Fenalaşarak Hayatını Kaybetmişti! Kritik Rapor Ortaya Çıktı
İstanbullular Dikkat! FSM Köprüsü Ankara Yönü Ulaşıma Kapatıldı İstanbullular Dikkat, FSM Köprüsü Ulaşıma Kapatıldı