Denizcilikte 'Yeşil' Devrim: Bakan Uraloğlu Tarih Verdi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen "Okyanuslar, İklim ve Mavi Ekonomi Üst Düzeyli Bakanlar Oturumu" kapsamında denizcilik sektörünün geleceğine yön verecek kritik açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin denizlerle olan güçlü bağlarına dikkat çeken Uraloğlu, Akdeniz havzasında denizle aynı dili konuşan bir millet olarak denizleri "Mavi Vatan" kabul etmenin bunun en doğal sonucu olduğunu vurguladı. Küresel yük taşımacılığının yüzde 88'inin, Türkiye dış ticaretinin ise yüzde 85'inin deniz yoluyla yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin küresel ölçekteki rekabet gücü artarken çevre hassasiyetinin asla göz ardı edilmediğini ifade etti.

'EROZYON BİZİM İÇİN TEORİK BİR KONU DEĞİL'

Programın Karadeniz'in kalbi olan Trabzon'da düzenlenmesinin önemine değinen Uraloğlu, kentin iklim değişikliğinin etkilerini en yakından hisseden bölgelerin başında geldiğini söyledi.

Nepal'de yaşanan son sel felaketi gibi dünya genelindeki aşırı hava olaylarının insan kaynaklı fosil yakıt tüketimiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirten Uraloğlu, "Trabzon için kıyı erozyonu, deniz suyu sıcaklığının artışı ve ekosistem baskısı teorik bir konu değil, günlük hayatın tam ortasında bir parçasıdır" diyerek cesur ve koordineli adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

2028 VE 2030 YILLARI İÇİN DEV HEDEFLER

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması vizyonu doğrultusunda tüm ulaştırma modlarında karbon ayak izini düşürmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Uraloğlu, denizcilikte dekarbonizasyon dönemini başlatacak takvimi şu sözlerle açıkladı:

"Gemi kaynaklı emisyonların azaltılması, yeni nesil yakıtlar, enerji verimliliği ve mavi karbon ekosistemlerinin korunması öncelikli gündemimizdir. Mevzuatımız kapsamında, yeni inşa edilecek ya da alanını yüzde 25'ten fazla büyütecek kıyı tesislerine yeşil liman kriterlerini zorunlu kıldık. Böylece 2028 sonunda yeşil kruvaziyer limanını, 2030 yılında ise yeşil konteyner limanını ülkemize kazandırmış olacağız."

TÜRKİYE YÜZYILI'NDA LİMANLARA AVRUPA'DAN DESTEK

Şu an Türkiye'de "Yeşil Liman Sertifikası"na sahip 4 limanın bulunduğunu belirten Uraloğlu; liman ekipmanlarının elektrifikasyonu ve gemilere kıyıdan elektrik sağlanması süreçlerinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) uzun vadeli uygun kredi ve hibe destekleri aldıklarını söyledi. Yakın zamanda iki Türk limanının bu hibelerle elektrik ikmal sistemi kuracağını müjdeleyen Uraloğlu, tüm denizcilik sektörünü bu fonlardan yararlanmaya çağırdı.

Bakan Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un COP31 Başkanlığı döneminin de denizcilik politikalarını küresel iklim müzakerelerinin uygulama zeminine taşımak için tarihi bir köprü vazifesi göreceğini belirterek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA