Bakan Uraloğlu Trabzon'da Yatırım Rakamlarını Açıkladı: '24 Yılda 355 Milyar Dolarlık Yatırım Yaptık'

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, memleketi Trabzon’da düzenlenen AK Parti Ortahisar İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kamu kaynaklarının geçmiş dönemlerin aksine doğru yönetildiğini savunan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

“Biz ulaştırma alanında 24 yıllık Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 355 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırım gerçekleştirdik. ‘Bana mısın?’ diyen ülkeler için bile çok çok iddialı rakam olduğunu biliyoruz. Eskiden şöyle düşünüyorduk; devlet topladığı vergileri ne yapıyor, vergiler nereye gidiyor? Az veya çok herkes vergi veriyor. Şimdi, ‘devlet bu kadar yatırımı yapmak için bu imkanları nereden buluyor? diye düşündüğümüz bir ülkeye geldik, deniyor. Eskiden hiç edilen kamu kaynakları, çok yüksek miktardaki faiz yükleri bizim başka bir şey yapmamıza imkan vermiyordu. Bugün iyi niyetle yola çıktığımızda, kamu kaynaklarına sonuna kadar sahip çıktığımız zaman Allah işimizi bereketlendiriyor. Biz çarçur etmedik. Öksüzün, yetimin hakkına sahip çıktık."

'77 İLİ BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BİRBİRİNE BAĞLADIK'

Türkiye'nin yerli mühendislik projelerinde ve ulaşım ağlarında çağ atladığını ifade eden Bakan Uraloğlu, hayata geçirilen milli projeleri şu sözlerle özetledi:

“Türkiye, dün neredeydi, bugün nereye geldi? Çok büyük işler yaptık. Kendi uydumuzu, 6A uydumuzu yaptık. Sizin yetiştirdiğiniz mühendisler, evlatlarınız yaptı. 225 kilometre hızla giden Milli Elektrikli Treni yaptık. İnşallah önümüzdeki seneden itibaren yolcu taşımaya devam edecek. Raylı sistemlerden, her şeyi milli yapabiliyoruz. Kara yollarında 6 bin kilometreden 30 bin kilometreye çıkardığımız bölünmüş yollar var. 6 ilimiz birbirine bağlıyken, bugün 77 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlı. Denizcilikte dünyadaki en büyük 11 filoya sahip ülkelerden biri haline geldik."

'RİZE VE TRABZON'DAKİ TAŞKINLARI YAKINDAN TAKİP ETTİK'

Bölgede etkili olan olumsuz hava şartlarına ve su taşkınlarına da değinen Uraloğlu, Trabzon ve Rize'de meydana gelen taşkınları anlık olarak takip ettiklerini belirtti. Tüm kurumların sahada teyakkuzda olduğunu bildiren Bakan, "Çok şükür önemli bir problem yok ancak her birinden ders çıkarmalıyız" dedi.

Konuşmasının sonunda bu akşam oynanacak Trabzonspor - Galatasaray derbisine de değinen Uraloğlu, "Futbol kardeşliğin, birlikteliğin ortak zeminidir. Türk futboluna yakışan bir müsabaka olmasını temenni ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA