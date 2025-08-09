Kayserispor'dan Transfer Hareketliliği! 8 Yeni İsim Kadroya Katıldı

Süper Lig ekibi Kayserispor, transfer tahtasının açılmasının ardından 8 futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Kayserispor'dan Transfer Hareketliliği! 8 Yeni İsim Kadroya Katıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig temsilcisi Kayserispor, transfer yasağının kaldırılmasının ardından kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüp, Abdülsamet Burak, Stefano Denswil, Gideon Jung, Dorukhan Toköz, Joao Mendes, Aaron Opoku, Burak Kapacak ve Indrit Tuci ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Yeni transferler, takımla birlikte antrenmanlara başlarken, kulüp yönetimi de transfer dönemine hızlı bir giriş yapmış oldu.

Kaynak: DHA

