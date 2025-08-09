Fenerbahçe'nin Kasasını En-Nesyri Dolduracak! İngilizlerden Çılgın Teklif

Fenerbahçe'ye En-Nesyri piyangosu vurdu. İngiliz ekibi West Ham'ın sarı-lacivertli ekibe reddedemeyeceği bir teklif yapacağı iddia edildi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Kasasını En-Nesyri Dolduracak! İngilizlerden Çılgın Teklif
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekibi Fenerbahçeden ayrılması beklenen Youssef En-Nesyri için dudak uçuklatan bir teklif geldiği iddia edildi.

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Premier Lig ekibi West Ham United’in Fenerbahçe’nin kapısını dev bir bonservis bedeliyle çalacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE DE SICAK BAKIYOR

West Ham’ın En-Nesyri için Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk teklifle geleceği öğrenildi. Fenerbahçe’nin de bu bedele çok sıcak baktığı kaydedildi.

Yıldız oyuncu da İngiltere’de forma giyemeye sıcak bakarken, bu transferin gerçekleşmesi durumunda Faslı oyuncu Türk futbol tarihinin en pahalı satışının öznesi olmuş olacak.

Fenerbahçe Feyenoord'a HazırlanıyorFenerbahçe Feyenoord'a HazırlanıyorSpor
Fenerbahçe'den Hakem Tepkisi: 'Aynı Senaryo Yeniden Devreye Sokuldu'Fenerbahçe'den Hakem Tepkisi: 'Aynı Senaryo Yeniden Devreye Sokuldu'Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Youssef En-Nesyri
Son Güncelleme:
Voleybolda Bomba Transfer! Olimpiyattan Türk Ligine... Voleybolda Bomba Transfer
EYT'yi Kaçıranlar Üzülmeyin! Erken Emeklilik Yasası TBMM'ye Sunuldu, İşte Bu Fırsattan Yararlanacak Kişiler... Erken Emeklilik Yasası TBMM'ye Sunuldu
Fenerbahçe Feyenoord'a Hazırlanıyor Fenerbahçe Feyenoord'a Hazırlanıyor
Galatasaray'da Gençlik Aşısı! Okan Buruk 2005'li Genç Yıldızı İkna Etti: Defansa İlaç Olacak, Hayırlı Olsun Galatasaray'da Gençlik Aşısı
ÇOK OKUNANLAR
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!