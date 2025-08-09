Fenerbahçe'nin Kasasını En-Nesyri Dolduracak! İngilizlerden Çılgın Teklif

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekibi Fenerbahçe’den ayrılması beklenen Youssef En-Nesyri için dudak uçuklatan bir teklif geldiği iddia edildi.

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Premier Lig ekibi West Ham United’in Fenerbahçe’nin kapısını dev bir bonservis bedeliyle çalacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE DE SICAK BAKIYOR

West Ham’ın En-Nesyri için Fenerbahçe’ye 40 milyon euroluk teklifle geleceği öğrenildi. Fenerbahçe’nin de bu bedele çok sıcak baktığı kaydedildi.

Yıldız oyuncu da İngiltere’de forma giyemeye sıcak bakarken, bu transferin gerçekleşmesi durumunda Faslı oyuncu Türk futbol tarihinin en pahalı satışının öznesi olmuş olacak.

