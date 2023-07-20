Çağdaş Atan’dan ayrılık sinyali: Mutsuzum

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da kampın ilk etabının son antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla birlikte çalıştı.

Antrenmanı takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade ederek, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Bugün son antrenmanımız. Dün bir maç planladık, ondan öncesinde izin vermeden 15 gün aralıksız çalıştık. İyi bir dönem geçirdik. Çok yoğun fiziksel ve taktiksel olarak oyuncularımızdan çok şey talep ettiğimiz bir kamp oldu. Buna gerçekten çok iyi cevap verdiler. Dün de İstanbulspor maçını 3-2 kazanarak bugün de kampımızı noktalamış oluyoruz. Ayın 23’ünde ikinci etap kamp yine tesislerimizde devam edecek. Sakatlık olarak bir tek Karimi’nin maçta ufak bir problemi oldu. İkinci etapta tekrar aramızda olacak. Onun dışında çok şükür sakatlıksız, sağlıklı bir kamp dönemi geçirdik" ifadelerini kullandı.

"MUTSUZUM. UMARIM ŞARTLAR GERÇEKLEŞİR"

Kamp döneminde transferle çalışmak istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini söyleyen Atan bu konuda mutsuz olduğunu söyledi. Atan, "Mutsuzum. Transfer bir süreç evet; oyuncularla görüşülür, zaman alır, prosedürleri vardır, pazarlık aşaması vardır, ikna aşaması vardır. Ama biz daha henüz tahtayı açıp oyuncularla bu süreci yönetme durumuna bile gelemedik maalesef. Benim için çok hassas olan önemli bir nokta, şimdiye kadar özveriyle çalışan buradaki oyuncu grubu. İstenilen her şeyi yaptılar. Zaten istediğimiz planlı bir şekilde gelecek seneki takımın oluşturacağımız kadro burada, çok memnunum onlardan. Ama bu kadro gelecek sene transferlerle birlikte yapacağımız kadronun iskeleti olarak planlandı. Arkadaşlar geçen sene çok da unutma bakılmayan bir kadroyla lige başladık. O kadrodan şuan 8 tane ana oyuncu kadromuzda yok. Elimizdeki kadromuzun üzerine en az 5 tane oynayabilecek, buradaki oyuncuları rekabete sokabilecek ve Kayserispor’u lig yarışında puan tablosunun ilk sayfasında tutabilecek bir takım için en az 5 tane oyuncuya ihtiyacımız var. Geç kaldığımızı söyleyebilirim. Diyelim ki ilk kapma yetişmedi ama ayın 23’ündeki ikinci etaba oyuncuların yetişmesi. Şuan çok zor gözüküyor. Maalesef henüz bu aşamayı gerçekleştirememiş durumdayız. Bizim Kayseri şehri ve Kayserispor ile ilgili hayallerimiz bitmedi. Ben ve ekibim Kayserispor’un başında olmak için çok çabalıyoruz, burada olmak için çok çabalıyoruz. Ama süreç istediğimiz gibi ilerlemedi maalesef. Ekibimle, elimizdeki kadroya yapılacak takviyelerle bu takıma çok inanıyoruz. Ligde rekabetçi bir hale geleceğimize inanıyoruz ama 38 maçın oynanacağı 20 takımın mücadele edeceği bir ligde şuan elimizdeki kadronun bunu sürdürmesi mümkün değil. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Mutsuzum. Çünkü burada kampta transferlerle çalışmak bizim için en idealiydi. Açılacaksa eğer tahta ki açılması elzem. Bunun aksi Kayserispor için çok sıkıntılı bir süreç. Ne kadar geç gelirse önümüzdeki sezonda başarılı olmamıza o kadar sekte vurur" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin transfer gerçekleşmediği taktirde takımda kalıp kalmayacağı sorusuna ise Atan; "Bu konudaki fikrimiz net. Ben ve ekibim Kayserispor başında kalmak için, burada çalışmak için, şehirle ve seyirciyle filizlendiriğimiz hayali yaşatmak için çok çabalıyoruz. Umarım şartlar o konuda gerçekleşir, biz de hem hayallerimizi gerçekleştiririz hem de görevimizin başında oluruz" şeklinde cevap verdi.

Kaynak: İHA