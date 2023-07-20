Tadic'e, Dzeko'dan özel ilgi: Tek tek anlattı
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yeni transferi Sırp futbolcu Dusan Tadic'i sarı-lacivertlilerin kaptanı Boşnak yıldız Edin Dzeko karşıladı. Boşnak futbolcu, Tadic'e yeni sezon hazırlıkları ve takım hakkında bilgi verdi.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Dusan Tadic, çarşamba günü sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. 34 yaşındaki futbolcuyu, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nin girişinde Fenerbahçe’nin diğer yeni transferi ve takım kaptanı Edin Dzeko karşıladı.
Boşnak forvet ile Tadic’in samimi diyalogları dikkat çekti. Dzeko, takım arkadaşına tesisleri gezdirdi, birlikte kahve içip yeni sezon hazırlıkları ve takım hakkında bilgi verdi. Teknik direktör İsmail Kartal, idmanın başında Tadic’e “Hoşgeldin” dedi.
Cumhuriyet'ten Hilmi Türkay'ın haberine göre; 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü dün kutlandı. Sarı-lacivertli futbolcular, Fenerbahçe bayrağı ile poz verip fotoğraf çektirdi.
STOPER BECAO İSTANBUL’DA
Fenerbahçe’nin Udinese’den kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Becao, dün gece İstanbul’a geldi. Sarı-Lacivertli yönetim, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde bu transferi açıklayarak taraftarına özel bir hediye sundu.