Şampiyona yazık oldu: Bursaspor borçları nedeniyle lisans alamadı, hiçbir ligde oynayamayacak

2009-2010 yılı Süper Lig şampiyonu Bursaspor 57 milyon TL'lik borç nedeniyle lisans alamadığını açıkladı. Kulüp bu nedenle bu sezon hiçbir ligde mücadele edemeyecek.

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Şampiyona yazık oldu: Bursaspor borçları nedeniyle lisans alamadı, hiçbir ligde oynayamayacak

Bursaspor, CAS’a ödemesi gereken 57 milyon TL borç nedeniyle lisans alamadığını açıkladı. Yeşil beyazlı kulüp lisans alamadığı için hiçbir ligde mücadele edemeyecek. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2009-2010 sezonunda 75 puanla şampiyonluk ipini göğüsleyerek tarihindeki en büyük başarısına imza atmıştı.

Bursaspor kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüzün eski dönem başkanlarından Ali Ay'dan kaynaklanan ve CAS'a ödenmesi gereken transferlerin listesi aşağıdaki gibidir.

Bu ücretlerin bugünkü kurla karşılığı 57.036.775 TL'dir. Kulübümüzün aldığı transfer yasağının bu dönemden kaynaklı olduğu aşikardır. Ayrıca kulübümüz yapılan bu yanlış hamleler dolayısıyla lisans alamamaktadır.

Bursaspor Yönetim Kurulu

Şampiyona yazık oldu: Bursaspor borçları nedeniyle lisans alamadı, hiçbir ligde oynayamayacak - Resim : 1

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