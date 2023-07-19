Yeni Malatyaspor bu yıl da sahaya çıkmayacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybeden Yeni Malatyaspor, bu yıl da ligde olmayacak.

1. Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

1. Lig'de, 6 Şubat 2023'de meydana gelen Maraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilen etkilenen kulüplerden Yeni Malatyaspor'un katılamayacak olması nedeniyle 18 takım üzerinden rekabet edilecek.

34 hafta sürecek mücadeleler sonunda, ilk iki takım doğrudan Süper Lig'e yükselirken, bir takım da play-off mücadeleleri sonrası Süper Lig'e katılabilecek. Son üç sırada bulunan takımlar ise 2. Lig'e düşecek.

Mücadeleler 11, 12, 13 ve 14 Ağustos'ta başlayacak ve sezonun ilk yarısı 25 Aralık'ta son bulacak. 12 Ocak 2024'te başlayacak ikinci yarı ise, 12 Mayıs 2024'te son bulacak. Ardından play-off serisi ise 3 hafta sürecek.

Türkiye'de 31 Mart 2024'de gerçekleşecek yerel seçimler nedeniyle 28. hafta müsabakaları, hafta içi 2, 3 ve 4 Nisan 2024'de oynanacak.

İLK KEZ 'FİKSTÜR ANAHTARI' KULLANILACAK

İlk kez kullanılan "fikstür anahtarı" sistemine göre hiçbir takım düzenli olarak başka takımı takip etmeyecek ve takımlar hiçbir zaman üst üste deplasman ya da iç sahada oynayamayacak.

Trendyol 1. Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk hafta müsabakaları şöyle:

- Gençlerbirliği - Ümraniyespor

- Şanlıurfaspor - Altay

- Boluspor - Adanaspor

- Ankara Keçiörengücü - Eyüpspor

- Kocaelispor - Manisa FK

- Tuzlaspor - Çorum FK

- Erzurumspor FK - Bandırmaspor

- Göztepe - Sakaryaspor

- Giresunspor - Bodrumspor.