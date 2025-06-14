Kasımpaşa'dan 'Burak Yılmaz' Kararı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Teknik Direktör Burak Yılmaz ile devam edeceklerini duyurdu.

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Kasımpaşa'dan 'Burak Yılmaz' Kararı
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Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 2025-2026 sezonunda da Teknik Direktör Burak Yılmaz ile devam edecek.

Lacivert-beyazlılardan 'Birlikte güçlüyüz' başlığıyla yapılan açıklamada, "Burak Yılmaz yönetiminde yeni sezona aynı inanç ve kararlılıkla devam ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha kararlıyız" ifadelerine yer verildi.

Şubat ayında takımın başına geçen 39 yaşındaki teknik adam, Süper Lig'de Kasımpaşa ile 16 maça çıktı. Yılmaz yönetiminde Kasımpaşa, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı ve ligi 47 puanla 10. sırada tamamladı.

Kaynak: İHA

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