Çaykur Rizespor'da Yeniden İbrahim Turgut Dönemi

Çaykur Rizespor'da yapılan seçimli genel kurulda tek aday olan eski başkan İbrahim Turgut, oy çokluğu ile yeniden kulüp başkanı seçildi.

Çaykur Rizespor'da Yeniden İbrahim Turgut Dönemi
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Çaykur Rizespor Altyapı Tesislerinde gerçekleşen kongrede, divan başkanlığını Rize Belediyesi Eski Başkanı Halil Bakırcı'nın yaptığı, Çaykur Rizespor 94. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda tek aday olan mevcut başkan Rizeli iş insanı İbrahim Turgut, yeniden başkan oldu.

Başkan İbrahim Turgut'un yönetiminde ise Adnan Er, Doç. Dr. Şuayip Birinci, Yusuf Ziya Alim, Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Ali Haydar Er, Prof. Dr. Hasan Türüt, Doç. Dr. Nihal Akoğuz Yazıcı, Ahmet Dokumacı, Ümit Peçe, Fatih Bakoğlu, Ahmet Taviloğlu, Hüsnü Kamil Bakır, Semih Fatih Kızıltan, Ümit Hüseyin Sarı, Mustafa Çilingiroğlu, Bahattin Karali, Yaşar Özdoğan ve Recep Ali Avcı yer aldı.

Başkan İbrahim Turgut'un listesinde Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Rize İl Özel İdaresi Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı da bulunuyor.

Kaynak: İHA

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