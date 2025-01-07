Karşıyaka'da Ayrılık: Kenan Sipahi Sözleşmesini Feshetti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karşıyaka'mıza kattığın değer, liderliğin ve mücadelen için sonsuz teşekkürler Kenan Sipahi. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz. Kısa sürede yeniden görüşmek dileğiyle. Karşıyaka ailesi seninle." denildi.

Karşıyaka'da Kenan Sipahi'den önce Damien Jefferson, Errick McCollum, James Webb ve Jerry Boutsiele'nin takımdan ayrıldığı açıklandı.

Kaynak: AA