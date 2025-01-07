Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel İstifa Etti
Beşiktaş, Hüseyin Yücel'in Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Beşiktaş, Hüseyin Yücel'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş'tan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi olan Sn. Hüseyin YÜCEL, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 07.01.2025 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir."
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