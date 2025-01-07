Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel İstifa Etti

Beşiktaş, Hüseyin Yücel'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş'tan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi olan Sn. Hüseyin YÜCEL, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 07.01.2025 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir."