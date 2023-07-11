Borini'nin yeni adresi belli oldu

Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini'nin yeni adresi belli oldu. Borini, İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekiplerinden Sampdoria ile anlaştı.

Borini'nin yeni adresi belli oldu

İtalya 2. Futbol Ligi (Serie B) ekiplerinden Sampdoria, geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini'yi kadrosuna kattı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamaya göre, Türk temsilcisiyle kontrat süresi dolan 32 yaşındaki İtalyan oyuncuyla 2 sezonluk anlaşmaya varıldığı belirtildi.

2022-23 sezonunda Fatih Karagümrük forması ile lig ve kupada 31 maça çıkan Borini, 21 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Sampdoria, geçen sezon yine VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo'yu yaz transfer döneminde teknik direktörlüğe getirmişti.

Kaynak: AA

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