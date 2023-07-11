Cüneyt Çakır’a UEFA’dan görev

Cüneyt Çakır, Kazakistan’ın Astana ile Gürcistan’ın Dinamo Tiflis takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Cüneyt Çakır’a UEFA’dan görev

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcimiz Cüneyt Çakır, Kazakistan’ın Astana ile Gürcistan’ın Dinamo Tiflis takımları arasında 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Kazakistan’ın Astana şehrindeki Astana Arena Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak müsabaka, Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Christian-Petru Ciochirca tarafından yönetilecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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