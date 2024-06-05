KAP bildirimi geldi: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı ücret dudak uçuklattı

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Portekizli teknik adamın sarı-lacivertli ekipten alacağı ücret dudak uçuklattı.

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KAP bildirimi geldi: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı ücret dudak uçuklattı

Süper Lig devi Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Mourinho’nun sarı-lacivertli kulüpten alacağı ücret de resmen belli olmuş oldu.

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Fenerbahçe’nin açıklamasında “Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

KAP bildirimi geldi: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı ücret dudak uçuklattı - Resim : 2

Mourinho’nun alacağı ücret güncel Euro kuruyla yaklaşık 370 milyon TL’ye tekabül ediyor.

ALİ KOÇ YARDIMCILARIYLA BİRLİKTE 12 MİLYON EURO DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Halktv’de İsmail Küçükkaya’ya yaptığı açıklamada, başkanlık yarışında rakibi olan Aziz Yıldırım’ın Portekizli teknik direktöre teklifinden 3 milyon euro daha az fiyata anlaştıklarını belirtirken, Mourinho ve ekibine toplamda 12 milyon euro verileceğini açıklamıştı.

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