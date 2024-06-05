TFF açıkladı: Ozan Kabak EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
Dün oynanan İtalya karşılaşmasında sakatlanan A Milli Futbol Takımı oyuncusu Ozan Kabak'tan kötü haber geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İtalya - Türkiye özel maçında sakatlanan Ozan Kabak'la ilgili son gelişmeyi paylaştı.
TFF, dün akşam oynanan İtalya - Türkiye özel maçı esnasında yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle oyundan çıkan milli futbolcu Ozan Kabak'ın sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini ve 24 yaşındaki defans oyuncusunun EURO 2024 geniş kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: