Fenerbahçeli Athena Gökhan'dan Galatasaray taraftarlarını küplere bindirecek açıklama

Fenerbahçe taraftarı olmasıyla da bilinen Athena Gökhan, sahnede Galatasaray taraftarlarını çok kızdıracak açıklamalara imza attı.

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Fanatik Fenerbahçe taraftarı olmasıyla da bilinen Athena grubu üyesi Gökhan Özoğuz, dün akşam sahne aldığı etkinlikte Galatasaray taraftarlarını kızdıracak ifadeler kullandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yaşanan rekabete ilişkin konuşan Gökhan Özoğuz, geçmişte rakibine saygı duyduğunu söylediği açıklamasında, “Artık siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım" ifadelerini kullandı.

Özoğuz, ‘siyasete alet olan takımlara’ saygı duymayacağını söylediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Takım, takım kültürü demektir. Biz Fenerbahçeli olarak, abimle birlikte Fenerbahçe semtinde büyüdük. Öyle bir kültür vardı ki, onun için biz sinirlendiğimizde küfür ederdik ama normalde Fenerbahçe kültüründe her zaman için rakip takıma saygı duymak vardı. Evvelden saygı duyardık ama ben hiçbir zaman siyasete alet olmuş bir takıma saygı duymayacağım"

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Fenerbahçe Gökhan Özoğuz Galatasaray
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