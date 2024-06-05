İBB duyurdu! Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar, bayram boyunca toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor.

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İBB duyurdu! Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacağını duyurdu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre; kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 16-19 Haziran arasını kapsayan 4 günlük bayram süresince, İBB’ye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları gerekli hallerde ek seferler koyacak. İBB Deniz Taksileri ise 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

Bayram boyunca, Kuzguncuk İskelesi, Moda İskelesi, Kadıköy İskelesi, Beşiktaş İskelesi ve Çubuklu arabalı vapur iskelelerinde yer alan vapur kafeleri de hizmette olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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İBB Kurban Bayramı
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