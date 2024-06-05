İBB duyurdu! Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi olacak?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar, bayram boyunca toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacağını duyurdu.
İBB'den yapılan açıklamaya göre; kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 16-19 Haziran arasını kapsayan 4 günlük bayram süresince, İBB’ye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları gerekli hallerde ek seferler koyacak. İBB Deniz Taksileri ise 7/24 hizmet vermeye devam edecek.
Bayram boyunca, Kuzguncuk İskelesi, Moda İskelesi, Kadıköy İskelesi, Beşiktaş İskelesi ve Çubuklu arabalı vapur iskelelerinde yer alan vapur kafeleri de hizmette olacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
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