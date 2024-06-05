İliç Araştırma Komisyonu toplandı... Anagold temsilcileri: ''Bilirkişi raporu hatalı, jeoradar mühendisi suçlu''

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'da Anagold temsilcileri tutuklu jeoradar mühendisi A.R.K'nin "erken uyarı sistemini devre dışı bıraktığını" iddia ederek facianın suçlusu olarak gösterdi. CHP’li vekil Deniz Yavuzyılmaz, bütün sorumluluğu jeoteknik mühendise atmaya karar vermekle suçlarken, Anagold Madencilik Hukuk Direktörü Cem Aktolgalı, son açıklanan bilirkişi raporunda "hatalı değerlendirme yapıldığını" ileri sürdü.

İliç Araştırma Komisyonu toplandı... Anagold temsilcileri: ''Bilirkişi raporu hatalı, jeoradar mühendisi suçlu''

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı. Komisyon, İliç’te liç kayması sonucu 9 işçinin yaşamını yitirdiği madeni işleten Anagold Madencilik yetkililerini dinledi. Daha önce gözaltına alınarak serbest bırakılan Anagold Madencilik Türkiye Müdürü ve Anagold Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yalçın Demirci beraberinde 15 kişilik bir ekiple komisyona katıldı. Anagold temsilcileri komisyona sunmak üzere 75 sayfalık bir rapor hazırladı.

Milletvekillerinin sorularının ardından şirket yetkilileri soruları cevaplandırdı. Anagold adına konuşan yetkililer, olayda asli sorumlu olarak şu an tutuklu bulunan jeoradar mühendisi A.R.K'in "erken uyarı sistemi tanımlamadığını" ileri sürerek, suçladılar.

Anagold Madencilik Hukuk Direktörü Cem Aktolgalı, "Kıdemli jeoteknik mühendisleri madencilikte genellikle jeoloji mühendisi ihtisasına sahipler ve çalıştıkları sahayı çok iyi bilmeleri gerekiyor. Çünkü esas izleme yöntemlerinden biri gözlem. Uzun süre bu sahada deneyim kazanmaları gerekiyor. Aynı zamanda sadece jeoradar değil, diğer izleme araçlarında da deneyimli olmaları gerekmekte. Bunun üzerine hatta operasyon ekiplerimiz bundan tatmin olmamış, sahayı açmamış, oraya girip iş makineleri sokmamış; ondan bir teyit e -postası istemişler 'Biz bunları yapabilir miyiz?' diye. Daha sonrasındaysa maalesef ki kaza yaşanıyor" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, jeoteknik mühendisinin facianın olduğu gün iş yerinde olduğuna dair sorusuna Aktolgalı, "İş yerine saat 10.00 civarında geliyor, saha incelemesini yapıyor ve aslında tehlikeli bir durumun olmadığını, burada oturmaların olduğunu söylüyor" dedi.

Cem Aktolgalı, jeoradara önceden uyarı sistemi tanımlandığını söyledi. Jeoradar mühendisinin "erken uyarı sistemi tanımlamadığını" öne sürerek, "Maalesef ki yığın liç alanına erken uyarı sistemi tanımlamamış. Bu, ciddi bir kusur olarak kendisine atfedilmiş bir husus. Neden devre dışı bırakıldığını bilmiyoruz. Kıdemli jeoteknik mühendisin bunu devre dışı bıraktığını görüyoruz" diye konuştu.

Bunun üzerine milletvekilleri tutuklu bulunan mühendis hakkında şirketin bir çıkarım yapıldığını eleştirerek, "Neden erken uyarı sistemini kapatsın" diye tepki gösterdi.

İliç Araştırma Komisyonu toplandı... Anagold temsilcileri: ''Bilirkişi raporu hatalı, jeoradar mühendisi suçlu'' - Resim : 1

ANAGOLD'A GÖRE BİLİRKİŞİ RAPORU DA ''HATALI''

Deniz Yavuzyılmaz, "Burada kendisini savunmayacak birine ne zaman karar verdiniz işin bütün sorumluluğunu jeoteknik mühendisine atmaya. Tüm şirket yetkililerinden şu ana kadar çıkan sonuç bu" dedi.

Anagold temsilcileri, konuşmalarında son bilirkişi raporunda yer alan, "patlatmayla liç yığının etkilendiği, "acil eylem planının olmadığı", "hava, su ve toprak analizlerinde kirlilik" olduğunu ifade ederken, raporun "hatalı" olduğunu savundular.

Anagold Madencilik Hukuk Direktörü Cem Aktolgalı, "Bilirkişi raporunun hatalı bir değerlendirme yaptığını söylüyoruz. Bilirkişi kuvvetle muhtemel zaman sıkışıklığı ve tam konuya vakıf olamadığı için bütünüyle masum olan 2 arkadaşın asli kusurlu olduğu konusunda rapora dercetmesi sebebiyle 2 arkadaş tutuklandı. Biz buna itiraz ettik. Patlatmalar konusunda da rapora itiraz ettik" dedi.

Yavuzyılmaz, itirazın mahkeme ile ilgili bir süreç olduğunu ifade ederek, "Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın sunduğu son üç aya ait yığın liçteki yer değiştirme hareket grafiği ile bilirkişi raporunda yer alan patlatmalara ait veriler üst üste konulduğunda örtüşüyor. Böyle bir durum var. İki ayrı otoriteden bahsediyorum" dedi.

Anagold Madencilik Sürdürebilirlik Direktörü Ahmet Oğuz Öztürk, "Bilirkişinin elinde veriler Çevre Bakanlığı'nın elinde veriler olabilir biz sahamızda kaza olmadan önce ve kaza sonrasında hidrojen siyanür ölçümlerimizi yapıyoruz" diye konuştu.

Erzincan'daki maden faciası soruşturmasında yeni gelişme: 4 kişi daha tutuklandıErzincan'daki maden faciası soruşturmasında yeni gelişme: 4 kişi daha tutuklandıTürkiye

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın bilirkişi raporunda, ağır metallerin sınırı aştığını belirtmesi üzerine Anagold yetkilileri Ahmet Öztürk ve Cem Aktolga bilirkişi raporunu kabul etmediklerini tekrarladılar.

İliç'te bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldıİliç'te bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldıGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
İliç CHP Deniz Yavuzyılmaz Anagold Maden iş kazası
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'a tepki: Kıs kıs güldüğün bir siyasi cinayet Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten MHP'li Büyükataman'a tepki
Emekli maaşı alanlara Haziran'a özel promosyon! Denizbank promosyona zam yaptı Emekli maaşı alanlara Haziran'a özel promosyon! Denizbank promosyona zam yaptı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadın çalışanlara regl izni Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadın çalışanlara regl izni
İlgiyle seyrediliyordu. Bahar dizisinde kötü haber! Evren gerçeği açıklıyor İlgiyle seyrediliyordu. Bahar dizisinde kötü haber! Evren gerçeği açıklıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kavurucu sıcaklar devam ediyor... Meteoroloji uyardı: 12 derece birden artacak Meteoroloji uyardı: 12 derece birden artacak
CHP seçimde ‘parti aleyhine’ çalışanlarla ilgili harekete geçti: 613 şikayet dosyası değerlendirilecek CHP ‘parti aleyhine’ çalışanlarla ilgili harekete geçti
Erkek arkadaşının saçıyla ve kilosuyla dalga geçen kadına hapis cezası verildi Erkek arkadaşının saçı ve kilosuyla dalga geçen kadına hapis cezası
Skandal görüntüler! Ortaya çıkınca öğretmeni alelacele kovdular! Skandal görüntüler! Ortaya çıkınca öğretmeni alelacele kovdular!
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem!