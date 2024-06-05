Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde kadın çalışanlara regl izni

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) arasında çalışanların sosyal ve mali haklarında önemli değişikliklerin yapıldığı TİS imzalandı.

1 Haziran 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan TİS, Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen yetkilileri arasında törenle imzalandı. İmza törenine Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Vekili Ayhan Karatekin, Tüm Bel-Sen Genel Sekreteri İzzettin Alpergin, Genel Hukuk ve Sözleşme Sekreteri Zeynep Sarıkaya Altun, Hukuk ve TİS Sekreteri Çağla Sanay ve Tüm Bel-Sen Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Mehmet Candar katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördük ve Genel Sekreter Yardımcısı Reşat Bakan da imza töreninde bulundu.

KADINLARA İLK DEFA REGL İZNİ HAKKI GETİRİLDİ

Sözleşmeye göre, çalışanlara yılda dört defa ikramiye verilecek. Sosyal denge tazminatı her ayın 15’inde verilmek üzere yenilendi. Kadın emekçiler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde; engelli emekçiler de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda birer gün idari izinli sayılacak. Kadın çalışanlar ayda bir gün regl izni kullanabilecek.

Çok eşli erkek personel, sözleşme hükümlerinden yararlanamayacak.

Kaynak: ANKA