Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Mourinho'nun maliyetini açıkladı! "Aziz Yıldırım'ın vereceğinden az"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Mourinho ve ekibine 12 milyon euro ödeneceğini duyurdu.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Mourinho'nun maliyetini açıkladı! "Aziz Yıldırım'ın vereceğinden az"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho’nun ve ekibinin toplam maliyetini açıkladı.

Halktv’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Ali Koç, teknik direktörlüğe getirilme sürecini de anlattı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlık yarışında rakibi olan Aziz Yıldırım’ın Portekizli teknik direktöre teklifinden 3 milyon euro daha az fiyata anlaştıklarını belirtirken, Mourinho ve ekibine toplamda 12 milyon euro verileceğini söyledi.

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Ali Koç Mourinho Fenerbahçe İsmail Küçükkaya
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