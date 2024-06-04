Milli Takım'da sakatlık şoku: Ozan Kabak sedye ile kenara geldi

İtalya ile Türkiye arasında oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Ozan Kabak, maçın 39. dakikasında geçirdiği sakatlık nedeniyle sahayı sedyeyle terk etti.

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Milli Takım'da sakatlık şoku: Ozan Kabak sedye ile kenara geldi

Euro 2024 hazırlıkları kapsamında A Milli Takım, İtalya'ya konuk oldu.

Ay yıldızlılar, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz 11'iyle sahaya çıktı.

Karşılaşmanın 39. dakikasında Retegui ile ikili pozisyona giren Ozan Kabak yerde kaldı. Oyuncunun sağ bacağına buz tedavisi yapılsa da sahayı sedyeyle terk etti.

Ozan Kabak'ın yerine 41. dakikada Merih Demiral oyuna girdi.

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A Milli Takım Futbol Türkiye İtalya Sakatlık
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