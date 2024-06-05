Fatih Terim'in yerine gelmesi bekleniyordu: Sarri kararını verdi

Panathinaikos'un Fatih Terim ile yollarını ayırmasının ardından İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri'ye teklif yaptığı ileri sürülmüştü. Sarri'nin bu teklifle ilgili kararını Yunan kulübüne ilettiği belirtildi.

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Fatih Terim'in yerine gelmesi bekleniyordu: Sarri kararını verdi

Fatih Terim ile yollarını ayırdıktan sonra gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Panathinaikos'un, Maurizio Sarri'ye teklif yaptığı ileri sürüldü.

Sky Sport'un haberine göre; Sarri, Yunan takımından gelen cazip teklifi birkaç gün düşündükten sonra reddetti.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDE

İtalyan teknik adamın adı Beşiktaş'la da anılıyor. 65 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İtalya dışından transfer teklifleri aldığını itiraf etmişti.

"CAZİP BİR TEKLİF BEKLİYOR"

Haber detayında, Maurizio Sarri'nin son olarak Lazio'yu çalıştırdığı ve mart ayından bu yana boşta olduğu hatırlatılırken, "Sarri yeniden çalışmaya başlamak için cazip bir teklif bekliyor." ifadeleri kulanıldı.

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