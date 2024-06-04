Sessiz prova: Türkiye-İtalya maçında gol sesi çıkmadı

EURO 2024 için hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta İtalya ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, özel maçta İtalya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bologna şehrindeki Renato Dell'Ara Stadyumu'nda oynanan hazırlık müsabakası 0-0 sona erdi.

OZAN KABAK SAKATLANDI

A Milli Takım'ın stoperi Ozan Kabak, maçın 39. dakikasında Retegui ile girdiği ikili mücadelede sağ dizinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Ozan'ın yerine 42. dakika Merih Demiral oyuna girdi.

OĞUZ VE SEMİH İLK KEZ A MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve ikinci yarıda yerini Abdülkadir Ömür'e bırakan Oğuz Aydın ile 82. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan Semih Kılıçsoy ilk A Milli Takım formasını giydi.