Kadıköy'de Sarı Lacivert Gece! Avrupa'nın En Büyüğü Fenerbahçe Şampiyonluğunu Kutluyor

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de kazandığı ikinci şampiyonluğun coşkusunu yaşıyor. Sarı-lacivertli oyuncuları taşıyan üstü açık otobüs, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndan başlayarak Göztepe Parkı’na doğru zafer turuna çıktı. Taraftarlar, Avrupa’nın en büyüğünü büyük bir coşkuyla karşılıyor.

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Avrupa'da tarih yazarak tüm Türkiye’yi gururlandıran Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Euroleague şampiyonluk kutlamaları kapsamında bugün binlerce taraftarıyla buluştu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda basın mensuplarının sorularını yanıtladıktan sonra saat 17.00’de üstü açık otobüsle hareket eden sarı-lacivertli kafile, Bağdat Caddesi boyunca büyük bir sevgi seli eşliğinde Ülker Stadyumu'na ulaşacak.

Kadıköy'de Sarı Lacivert Gece! Avrupa'nın En Büyüğü Fenerbahçe Şampiyonluğunu Kutluyor - Resim : 1

Yol boyunca meşaleler, marşlar ve tezahüratlarla takımlarını karşılayan taraftarlar, adeta Sarı-lacivert bir kortej oluşturdu. Kafilede yer alan basketbolcular, maskot yellow ve oyuncu aileleri otobüsün üzerinden taraftara el sallayarak kutlamalara coşkuyla eşlik etti.

Kadıköy'de Sarı Lacivert Gece! Avrupa'nın En Büyüğü Fenerbahçe Şampiyonluğunu Kutluyor - Resim : 2

Avrupa zaferini kutlamak için yola çıkan kafile, ilerleyen saatlerde Ülker Stadyumu’na ulaşacaklar.

Kaynak: Haber Merkezi

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